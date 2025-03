O treinador do Arouca, Vasco Seabra, anteviu com cautela a deslocação da sua equipa ao reduto do AVS para a 25.ª jornada do Campeonato, destacando as dificuldades que o adversário tem proporcionado desde a chegada do novo treinador Rui Ferreira ao comando técnico.

«É uma equipa muito difícil aquela que vamos enfrentar. Nos últimos três jogos, desde a entrada do Rui Ferreira, tem cinco pontos conquistados e vem também de uma vitória muito motivadora fora. Por isso, sabemos que vamos ter um adversário muito duro», disse em conferência de imprensa esta sexta-feira.

«É sempre um osso duro de roer jogar nas Aves, não é fácil, e, portanto, nós estamos preparados para as adversidades. Queremos manter a invencibilidade fora de casa, manter essa chama e lutar pelos três pontos».

O Arouca chega a este jogo após a derrota frente ao FC Porto [2-0], que quebrou uma série invicta de oito jogos em 2025. No duelo com os dos dragões, Seabra reconheceu as dificuldades da sua equipa quando o FC Porto recuou as linhas no segundo tempo, mas acredita que frente ao AVS, o Arouca terá soluções consoante as diferentes estratégias apresentadas pelo adversário.

«Acredito que o AVS terá um padrão de pressão diferente do FC Porto, mas temos soluções para qualquer situação. É mais difícil enfrentar blocos baixos, mas sentimos que a equipa tem evoluído nesse aspeto», explicou.

Apesar da derrota, Vasco Seabra sublinhou aspetos positivos no desempenho do Arouca, destacando a confiança da equipa e o foco no trabalho contínuo, ago que quer manter para o próximo jogo.

«A equipa fez um bom jogo, fomos capazes, e sentimos que podíamos ter feito mais. Apesar de a derrota ter quebrado a nossa série de invencibilidade, mantivemos a nossa identidade e o processo de jogo. Sabemos que há muitos pontos ainda por disputar, e cada ponto é muito valioso», afirmou o treinador de 41 anos.

O Arouca, 13.º do campeonato, viaja até à Vila das Aves este sábado para defrontar o AVS, 14.º classificado, a partir das 15h30, uma partida com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.