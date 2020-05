O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai acompanhar a calendarização da retoma da Liga e apreciar as questões disciplinares de forma diária.

«A circunstância excecional de serem realizados jogos todos os dias e de haver intervalos reduzidos entre as jornadas, levam a que o CD acompanhe o ritmo da competição e aprecie as situações do foro disciplinar também diariamente, assim receba os relatórios de árbitros e delegados», lê-se no site da FPF.

«Desta forma, o CD evita eventual caducidade do processo sumário e salvaguarda o efeito de possíveis recursos», conclui o órgão disciplinar da FPF.

A Liga é retomada quarta-feira, 3 de junho, com o Portimonense-Gil Vicente, às 19h00.