A Liga Portugal divulgou nesta terça-feira a listagem dos clubes licenciados para competirem nas duas competições profissionais na próxima época.

Nessa listagem, na qual consta o nome do Leixões - que cumpriu os pressupostos salariais a que estava obrigado - estão ainda presentes os estádios principais e alternativos designados pelas equipas, saltando à vista o facto de o recém-despromovido Belenenses manter-se no Estádio Nacional (Leiria foi designado como recinto alternativo) e do Estrela da Amadora ir jogar para o Municipal de Leiria, a mais de 100 quilómetros da Reboleira, e ter apontado o Jamor como casa alternativa.

Entre as equipas do principal escalão, não há qualquer novidade, sendo que o Casa Pia, tal como já era público, tem previsto jogar até dezembro no Estádio Nacional, sendo expectável que regresse de seguida a Pina Manique: ainda assim, os casapianos designaram ainda outro estádio alternativo: o Estádio Municipal de Rio Maior, onde vai continuar a jogar o Vilafranquense, da II Liga.

Torreense e Oliveirense, equipas recém-promovidas ao segundo escalão, ainda aguardam a admissão das candidaturas.