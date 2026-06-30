Os clubes da Liga aprovaram, esta terça-feira, a inclusão dos pontapés de canto no protocolo do videoárbitro (VAR), proposta pelo Sporting de Braga, na Assembleia Geral extraordinária para apreciação, discussão e votação da proposta de alteração aos regulamentos das competições da Liga, realizada na Arena Liga Portugal, no Porto.

Numa AG em que o AVS foi o único clube que não compareceu, as sociedades desportivas da I e II Liga ratificaram um âmbito de recurso ao VAR mais alargado, que permite reverter decisões arbitrais relativas aos cantos, entrando isto já em vigor já na época 2026/27, confirmou o organismo.

«Temos uma estrutura, um equipamento que custa uns milhões de euros. Aproveitar esse equipamento para conseguir maior transparência e verdade desportiva, que é uma preocupação de todos nós, é algo que só tem de nos deixar satisfeitos. Permite-nos melhorar o que possa ser decidido menos bem e, ainda por cima, não aporta mais custos», defendeu Reinaldo Teixeira, citado pela Lusa e em declarações à comunicação social, após a votação.

O que muda na Taça da Liga

Na AG foi aprovado, na generalidade, um novo modelo competitivo para a Taça da Liga, a entrar em vigor na época 2027/28. Pode, porém, sofrer alterações específicas consoante o número de clubes portugueses nas competições europeias e equipas B na II Liga.

A prova começa com uma fase de liga, em datas ainda a acertar, com 26 equipas, que disputarão dois jogos (um na condição de visitada e outro como visitante). Os quatro primeiros classificados apuram-se para um play-off, do qual sairão dois clubes, que se juntam aos seis que disputam competições europeias na época 2027/28 e têm apuramento direto para os quartos de final, fase jogada a uma mão e que apura os quatro clubes para a já habitual “final four”.

«Pretendemos democratizar a Taça da Liga, de modo que as sociedades desportivas que não jogam competições europeias tenham mais competição e as que estão na Europa não entrem em sobrecarga. Falámos antes da AG com todas as sociedades desportivas e sentimos essa vontade e preocupação, que se traduziu em votos», disse Reinaldo Teixeira.

Durante a reunião magna, o Sporting de Braga manifestou o interesse em antecipar as eleições aos órgãos sociais da Liga, para que se realizem já este ano, antes de iniciarem as negociações para a comercialização dos direitos audiovisuais centralizados. «Sugeriu o Sporting de Braga, secundado por muitas outras sociedades desportivas, tendo em conta que vamos iniciar o processo de centralização. Será importante que o mercado sinta que o interlocutor na negociação é o mesmo na implementação», explicou Reinaldo Teixeira, que termina o primeiro mandato em 2027. Garantiu que irá recandidatar-se, independentemente da data definida pela Mesa da Assembleia Geral.

A reunião magna teve ainda a aprovação, por larga maioria, do Plano de Atividades e Orçamento da Liga para a época 2026/27.