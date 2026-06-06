Carlos André Gomes, presidente do Marítimo, afirmou que «vai respeitar a orientação» da Liga relativamente à repartição dos direitos audiovisuais e criticou a postura do seu congénere no FC Porto, André Villas-Boas.

O Marítimo é um dos clubes integrados na direção da Liga Centralização, que discute a questão dos direitos audiovisuais das competições profissionais de futebol. Em declarações aos jornalistas, o líder do emblema madeirense salientou que «tomará a sua posição de defesa do futebol português».

De seguida, Carlos André Gomes comentou as recentes declarações de André Villas-Boas, que ameaçou agir judicialmente caso a proposta alternativa do Nacional seja aprovada.

A sugestão do Nacional, recorde-se, privilegia uma maior base de equilíbrio entre todos os clubes, enquanto a proposta da Liga tem mais em conta a dimensão mediática e o mérito desportivo.

«Quando o presidente André Villas-Boas vem atacar o modelo do Nacional é porque, se calhar, esse modelo é bom para todo o futebol português, exceto os três grandes», declarou.

Apesar da rivalidade entre os dois emblemas madeirenses, Carlos André Gomes explicou que o Marítimo esteve a trabalhar com o Nacional na elaboração de uma chave de alternativa para a repartição de receitas, uma vez que é importante «transmitir alguma estabilidade para o futebol português».

A Assembleia Geral da Liga realiza-se esta segunda-feira, às 10h, no auditório da sede daquele organismo, no Porto.