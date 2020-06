Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, admitiu nesta segunda-feira que os jogadores da equipa de Vila do Conde estão a atrair o interesse dos chamados «grandes», para além de clubes de Espanha e de Inglaterra. O técnico falou sobre o tema na antevisão do duelo com o V. Setúbal, agendado para esta terça-feira (19h00), no Estádio do Bonfim.

«Ficamos satisfeitos ao saber dessas abordagens a vários jogadores do Rio Ave. São muito cobiçados por clubes ‘grandes' portugueses, de Espanha e Inglaterra. É sinal do crescimento da equipa, com mérito dos atletas, mas também da qualidade de jogo e do futebol positivo que estamos a mostrar esta época», salientou Carlos Carvalhal.

O treinador mostra-se preparado para as dificuldades que o Rio Ave vai encontrar em Setúbal: «É um adversário difícil, e sei que jogar em Setúbal é sempre complicado. Esta época têm um bom registo em casa, só perderam três vezes. É uma equipa que está tranquila a buscar os seus objetivos. Ganhou maior propensão ofensiva com a entrada do Júlio Velázquez. Mas o Vitória também sabe que o Rio Ave será um adversário difícil de bater.»

Diogo Figueiras, Nuno Santos e Al Musrati ficam de fora por castigo, enquanto Jambor recupera de lesão.