O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, disse este domingo esperar que «não saiam muitos mais jogadores» da equipa, admitindo o interesse de clubes de futebol do Brasil e de Portugal em Bruma e em outros atletas.

«O Bruma é um jogador que está a fazer a melhor época de sempre, com números fantásticos, a meio da época já superou os melhores registos [ndr: de golos e assistências] de outras temporadas. É um jogador importante para nós, é protagonista do campeonato, internacional A. Joga da esquerda para dentro, tem muito potencial no drible e para fazer golo também», disse Carvalhal.

«Também há uma proposta concreta e boa pelo Roger, mas o presidente garantiu-me que é inegociável nesta altura. Sei que há mercado para vários jogadores, mesmo os lesionados, como o Niakaté que ainda ontem [ndr: sábado] recebeu uma proposta», disse, acrescentando depois o interesse que há pelo médio uruguaio Zalazar, que pode rumar ao Zenit.

Rafik Guitane (Estoril), João Marques (Gil Vicente, empréstimo), Roberto Fernández (Espanyol, empréstimo) e André Horta (Olympiakos) já saíram na reabertura do mercado, mas o treinador desvalorizou a ideia de desinvestimento numa altura em que o Sporting de Braga está a apenas quatro pontos do 2.º e 3.º classificados, Benfica e FC Porto.

«A equipa vai estar sempre competitiva, independentemente de que acontecer. Não me parece que haja desinvestimento, há alterações que foram feitas, [ndr: umas são realidade] outras são especulações, mas vamos continuar fortes e competitivos. Há fome de vencer, juventude que se quer afirmar e queremos potenciar esses jogadores», disse Carvalhal, na antevisão ao jogo com o Moreirense, da 20.ª jornada da Liga, em Moreira de Cónegos (segunda-feira, 18h45).

«Temos um capital de confiança bastante grande nos jogos fora, somos a melhor equipa a jogar fora juntamente com o Sporting, e vimos de uma sequência positiva. Queremos entrar com intensidade, sermos agressivos e fazer o nosso jogo, respeitando muito o adversário», antecipou Carvalhal, que, apesar das várias saídas, também já recebeu o médio Uros Racic, emprestado pelos italianos do Sassuolo. «O mercado de janeiro é difícil e temos que ir buscar jogadores que conheçam a nossa liga e que possam entrar de caras na equipa. Em função da saída do André [Horta] e da lesão mais prolongada do que estávamos a pensar do Vítor Carvalho, surgiu a oportunidade de contratar um jogador. O Racic conhece bem o nosso campeonato e o Sporting de Braga e a nossa expectativa é que possa ser muito útil à equipa», analisou.

Bruma e Fran Navarro estão de regresso às opções depois de terem falhado o jogo da Liga Europa ante a Lazio, mas Niakaté, que saiu lesionado ainda na primeira parte do jogo com os italianos, falha a deslocação a Moreira de Cónegos. Vítor Carvalho, lesionado, fica de fora, tal como Zalazar, também por lesão, não estando esta ausência, garantiu Carvalhal, diretamente relacionada com uma possível saída do médio.