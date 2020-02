Declarações do treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio do CD Aves, na Vila das Aves, após a vitória por 4-0 ante o Desp. Aves, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

«Analisámos os últimos três jogos do Aves, foi nesses jogos que focámos para preparar este jogo e de forma alguma analisámos uma equipa débil. Tinha feito três golos ao Portimonense, ganho ao Marítimo, uma equipa difícil, com dois avançados rápidos, um meio campo com qualidade, com o Falcão e o Reko, uma linha defensiva bem estruturada. Dessa análise, acima de tudo, preparámos bem o jogo. O Desportivo das Aves, eu tinha dito durante a semana, está a reanimar, mas ia encontrar se calhar dos piores adversários nesta altura. Não só porque o Rio Ave tem qualidade, organização, ambição, mas fundamentalmente porque está num período de muita confiança.»

«Desde o jogo com o Marítimo, em que perdemos em casa e fizemos um excelente jogo, que a única diferença para este foi não termos finalizado. A partir daí temos jogado muito bem em todos os jogos. Talvez, com o Famalicão, segunda parte melhor que a primeira. Com o Benfica, primeira melhor que a segunda. Este jogo foi um daqueles, na época, em que fomos mais inteiros, jogámos os 93 ou 94 minutos em grande nível. Uma equipa confiante que não deu hipótese. Mas não tenho dúvidas que o Aves vai continuar a somar pontos e a criar mossa no campeonato.»

[Luta pelos lugares europeus:] «Não muda absolutamente nada, nem eu me deixo embriagar pela posição em que estamos [quinto lugar]. Importante é seguir o nosso caminho, focados no nosso adversário. Foi esse o nosso propósito desde início, vencer os jogos todos. Não há ambição maior para um treinador e para uma equipa. Estamos satisfeitos com a classificação, a olhar para cima e não para baixo, faríamos o mesmo se estivéssemos em nono ou 14.º. Focados no caminho e não no destino. Vamos focar no jogo com o Sporting e vai ser assim até final da época. O barómetro que temos, sim, é importante para nós: os 25 pontos da primeira volta, igualámos o melhor registo do clube e, neste momento, estamos com mais pontos do que estávamos nesta altura na primeira volta.»

[Diálogo com Taremi nos últimos minutos da primeira parte:] «É apenas uma situação de comunicação, ele só fala inglês, muitas vezes tem dificuldade em comunicar com os colegas e às vezes tenho de servir um bocadinho de interlocutor.»