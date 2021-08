O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, considera que o Sporting é o «favorito» para o duelo da segunda jornada da I Liga (sábado, 20h30), no Municipal de Braga, reconhecendo que «só com um apoio forte» dos adeptos e «união dentro de campo» é que é possível bater os comandados de Ruben Amorim.

«O mais importante é posicionarmo-nos, temos de considerar que o Sporting é o campeão nacional, o Sporting é claramente o favorito para o jogo. Tem-nos vencido os últimos jogos, é uma equipa que se tem vindo a reforçar, reforçou-se com dois jogadores da nossa equipa e é forte. Do nosso lado, temos de reconhecer isso, respeitar um adversário que está forte. Desejo de vencer e ficar com os três pontos, mas só com um apoio forte da massa associativa, com uma união forte dentro de campo, é que conseguimos bater este Sporting», afirmou Carvalhal, em conferência de imprensa, ao final desta tarde.

O Sp. Braga de Carlos Carvalhal perdeu os três jogos com o Sporting de Ruben Amorim em 2020/2021 (dois na I Liga e a final da Taça da Liga), mais a Supertaça, no passado dia 31 de julho, em Aveiro.

«O facto de ser forte e favorito não retira ambição à nossa equipa. Agora, temos de ser realistas e perceber que vamos defrontar um adversário forte, que é o campeão nacional. Entramos nos jogos todos para vencer, mas respeitamos um adversário que está forte», afirmou o técnico dos minhotos.