Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória por 3-1 ante o Moreirense, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

«Satisfeito com a equipa, atitude extraordinária, conseguimos jogar 90 minutos perante um adversário difícil, organizado e estivemos 90 e tal minutos a colocar o adversário sob pressão, o que não é fácil, depois do jogo na quinta-feira. A atitude dos jogadores tem sido irrepreensível, há aqui um misto de jogadores com experiência, como o Matheus e o Ricardo Horta que são uns campeões, desejam sempre jogar e ganhar, com muita gente que quer subir patamares no futebol, quer fazer bem no Sp. Braga, quer mostrar-se ao mundo e dessa simbiose resulta uma equipa competitiva. Ganhámos bem o jogo.»

[Quatro jogos, quatro vitórias:] «Sinto que há muito trabalho para se fazer ainda, muitas vezes as vitórias são o primeiro caminho para se perder a seguir. Porque muitas vezes olhamos para as vitórias e pensamos que está tudo bem. Continuo a dizer o contrário. Ganhámos, mas há muito trabalho a fazer e a realizar. Há um processo e temos de balizar-nos no processo e não no resultado. O resultado é positivo, queremos ganhar, obviamente, mas temos de focar-nos no processo e tem vindo a evoluir, o que é bom. Não há sinal de relaxamento, bem pelo contrário. Nem pode haver, porque a equipa tem muito a evoluir e há muito trabalho a fazer e o foco está no jogo de quinta-feira. As vitórias, obviamente, moralizam e trazem coisas boas.»

[Gabri Martínez/Bruma:] «Falo sobre o Gabri, não vou falar em comparações. O Gabri jogou muito bem, teve pela frente um jogador que conheço bem, que é o Fabiano, fortíssimo no um para um defensivo, raramente vejo o Fabiano ser batido contra qualquer adversário do nosso campeonato, foi meu jogador. O Galeno que o diga, tinha sempre dificuldades para passar pelo Fabiano e o Gabri foi, talvez, o adversário que eu vi criar mais dificuldades ao Fabiano desde que conheço o Fabiano e é o maior elogio que posso fazer ao Gabri.»