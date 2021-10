Depois de Jorge Jesus, também Carlos Carvalhal foi questionado sobre o alegado interesse do Flamengo nos seus serviços.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, o técnico do Sp. Braga lembou que antes de ir para os bracarenses «tinha um acordo praticamente firmado com o Flamengo» e referiu que ainda tem uma «tarefa para fazer» na Pedreira.

«A opção pelo Braga não foi por razões de ordem financeira, mas por ser de Braga, gostar do clube e também por causa da pandemia [de covid-19]. O interesse de um dos maiores clubes do mundo, a ser verdade, deixa-me muito orgulhoso, é uma recompensa pelo trabalho que temos vindo a fazer. A nossa ideia é deixar uma marca por onde passámos, foi assim no Sheffield Wednesday, no Rio Ave e no Sporting de Braga, onde vencemos uma Taça de Portugal em ano de centenário», afirmou, citado pela Lusa.

«Ainda tenho uma tarefa por fazer, uma equipa por reformular e jovens por potenciar», acrescentou.

Carvalhal citou depois Jorge Jesus para defender que o futuro é incerto: «Contudo, não sabemos o dia de amanhã. Parafraseando o meu colega Jorge Jesus, todos os treinadores têm sempre a mala pronta à porta. Nunca é isso que um treinador deseja, gosta de levar o trabalho até ao fim e estamos fortemente empenhados em ir até ao fim.»

Treinador pede mais eficácia frente ao Portimonense

Sobre o Portimonense, o treinador dos minhotos pediu o apoio dos adeptos e reconhece que a sua equipa «tem de melhorar os níveis de eficácia».

«Vimos de um jogo muito bom com o Paços de Ferreira [0-0, para a Taça da Liga], 11 contra 11 desperdiçámos muitas oportunidades, 11 contra 10 não permitimos nenhuma ocasião ao adversário. Estamos a crescer como equipa, queremos que este seja um passo de afirmação nesse crescimento, se possível com uma vitória», referiu.

Emprestado pelo Benfica, o médio Chiquinho foi um dos reforços do Sp. Braga para esta época, mas, até agora, não está a corresponder às expectativas.

«Tirando um jogo como segundo médio, em que esteve bem, não tem sido feliz a jogar mais à frente. É um excelente profissional, está consciente que tem que jogar num carreto muito mais alto. Estamos à espera que apareça o verdadeiro Chiquinho, mas também temos que ganhar jogos. Isto passa sobretudo pela cabeça e corpo do jogador, tem que dar o clique, ele procura desesperadamente o seu melhor», disse Carvalhal.

O Sp. Braga recebe esta segunda-feira o Portimonense, a partir das 19h00, em jogo da décima jornada da Liga.