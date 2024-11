Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-4) na receção ao Sporting em jogo da 11.ª jornada da Liga:

[O que faltou para segurar o resultado?] «Faltou energia, apenas isso. Contexto do jogo: o Sporting jogou na terça-feira, nós na quinta, menos de 72 horas já estávamos a jogar outra vez com viagem incluída. Sabemos que a segunda parte, a partir dos 60 minutos, a equipa podia entrar em dificuldade. Pensámos em entrar bem, marcar golos, e se fizermos golos temos de ter a capacidade de suster o adversário que marca golos a todas as equipas. Tivemos cinco avançados dentro do canto, jogámos para a frente, destemidos, manietámos o Sporting e chegámos ao 2-0. Na segunda parte queríamos fazer o mesmo. Dificuldade: capacidade física do adversário, o Rúben meteu defesas mais frescos para não nos permitir ataques. Há um canto, sofremos golo numa bola parada. Passado pouco tempo um remate fora da área, sofrendo depois outro golo de fora da área. Muito orgulho dos meus jogadores, fizemos o que tinha de ser feito. Tinha de ser com tudo de início, tinha de ser esta estratégia, funcionou bem, tenho de dar os parabéns à minha equipa, são humanos. Gostaria de estar na situação contrária, fomos penalizados, podia ter substituídos médios, é uma realidade, depois do jogo podemos fazer esta análise».

[Primeira parte perfeita. Foi apenas energia, ou o adversário estava muito motivado com a questão do treinador?] «Sofremos um golo de canto, um remate de fora da área – mérito de quem remata, mas não foi construído. Não me estou a desculpar, já estou habituado a questões como os jogadores são profissionais, recebem muito dinheiro, têm é de jogar de três em três dias, mas isso não faz dos jogadores super-homens para jogar com menos de 72 horas».

[O que se pode fazer para melhor a situação da recuperação entre jogos?] «É uma situação complicada. Já tive uma situação idêntica, quem joga na Liga Europa ou na Liga Conferência tem de jogar na quinta e forçosamente no domingo, por causa da questão das seleções. O jogo de quinta para segunda feira marca toda a diferença. Penso que ainda vamos ter uma situação idêntica, já nos aconteceu em Barcelos, em que tivemos de sofrer».

[Primeira parte com índices de concentração elevados] «Dei os parabéns aos jogadores, foram bravos, lutaram, estabelecemos um plano muito rápido. Utilizámos muito o vídeo, fomos ao campo com os jogadores sem condições mínimas, sofremos um golo num canto, repito, e dois de fora da área».