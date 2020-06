Carlos Gabriel, jovem lateral esquerdo brasileiro conhecido como Hulk, está a caminho do FC Porto para representar a equipa B dos dragões. A informação foi avançada nesta terça-feira pelos jornais de Belo Horizonte e confirmada pelo Maisfutebol junto de fonte próxima do negócio.



Apelidado de Hulk pelas semelhanças com o antigo jogador portista, que representa atualmente o Shanghai SIPG, Carlos Gabriel tem 21 anos e destacou-se na formação do Atlético Mineiro, chegando à equipa principal em 2019.



Em janeiro de 2020, o lateral esquerdo foi cedido ao Paraná, mas acabaria por realizar apenas quatro jogos até à paragem na competição.



De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, o jogador desvinculou-se nesta terça-feira do Atlético Mineiro, clube que salvaguardou uma percentagem das futuras mais-valias sobre uma possível transferência.



Hulk está neste momento em Minas Gerais, aguardando pela formalização do negócio, algo que deve acontecer até ao final da presente semana.