Faleceu nesta quarta-feira o sócio n.º 1 do Benfica, Carlos Eduardo Matos Galiano, aos 98 anos, informaram os encarnados no seu site oficial.



Associado do clube desde 1932, Carlos Galiano representou os encarnados como atleta no ténis de mesa.



«Em meu nome pessoal e do Sport Lisboa e Benfica, apresento as mais sentidas condolências pelo falecimento do nosso Sócio n.º 1, Carlos Eduardo Matos Galiano, de 98 anos, associado desde 1932 e que foi atleta do Clube na modalidade de ténis de mesa. A toda a sua família e amigos expressamos o nosso mais profundo pesar por quem ficará para sempre na nossa memória pelo intenso amor e afeto com que sempre viveu e pertenceu à Família Benfiquista», pode ler-se na nota publicada no site das águias assinada por Luís Filipe Vieira.