Figura: Carlos Junior para a história

Deixou vários avisos no sentido de que não podia ter espaço. A defesa do Marítimo, tal como a restante equipa, já viu melhores dias, mas o avançado fez o que lhe competia, sem deslumbramentos e com muita eficácia. Carlos Júnior foi intenso, objetivo, letal e também um jogador de equipa. O histórico triunfo do Santa Clara na Madeira (o primeiro na Liga) tem, incontornavelmente, a sua marca: assistiu para o golo de Crysan, que empatou a contenda, e fixou o 2-1. Carlos Júnior com um golo de bela execução técnica: dominou com o esquerdo e rematou uma ‘bomba’ indefensável com o direito…

Momento: 74 minutos, reação a tempo

O recém-entrado Ukra leu bem o jogo e optou por mudar de flanco, colocando a bola em Carlos Júnior, na direita, que por sua vez deu de primeira para a finalização de Crystan. Empate abateu os madeirenses galvanizando os açorianos para a reviravolta.

Outros destaques:

Lucas Áfrico

O central brasileiro foi o elemento mais seguro numa defesa que está à procura de melhores dias. Áfrico está confiante e dá sempre o máximo, tanto que até foi à procura do golo em muitos lances de bola parada. Conquistou o penálti que deu o golo do Marítimo, bem convertido por Joel Tagueu.

Joel Tagueu

O avançado camaronês voltou a deixar tudo em campo, até nos momentos defensivos. Só marcou de grande penalidade pois a equipa não tem conseguido criar ofensivamente para o fazer de outro modo.

Cryzan

Juntamente com Carlos Júnior, criou muitas dificuldades junto do último reduto do Marítimo, conquistando bem os espaços, ou atraindo adversários para facilitar as movimentações de companheiro.

Rafael Ramos

Não deu muitos espaços em tarefas defensivas e mostrou-se sempre disponível, e sem receios, para fazer o seu corredor na plenitude. A insistência ofensiva foi premiada com a assistência para o golo que sentenciou o marcador.