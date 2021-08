Momento: o último golo

Não é fácil escolher um momento num jogo com emoção até ao fim. O último golo de André Luís, que acabou por fechar o encontro, numa reta final cheia de golos, foi o lance capital do encontro. Um golo que foi um autêntico balde de água fria para todos aqueles que estavam no estádio de São Miguel. Um golo que permite ao Moreirense somar um ponto, num encontro onde os açorianos foram quase sempre superiores aos minutos.

Figura: o aniversariante Carlos Júnior

O homem golo do Santa Clara que este domingo festejou 26 anos. Além dos dois golos, foi sempre um cabo dos trabalhos para a defesa do Moreirense. Dispôs de várias oportunidades e até podia ter saído do encontro com mais golos na carteira. Os defesas do Moreirense nunca souberam lidar com ele.

Outros destaques:

Morita

Morita é craque. Além de ser o homem que organiza todo o jogo dos açorianos, o japonês enche o campo de uma ponta à outra e tem uma capacidade foram do comum de tirar lances mágicos quando ninguém conta. A continuar assim, não fica muito tempo nos Açores.

Rafael Martins

Um jogo muito esforçado do avançado do Moreirense. A equipa de João Henriques nunca esteve especialmente dedicada aos lances de ataque e por isso, em muitos casos, Rafael Martins foi um homem só lá na frente. Mesmo assim, consegui colocar em sentido a defesa açoriana.