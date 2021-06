O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, afirmou esta sexta-feira que há um acordo com o Benfica para a contratação do médio Nuno Santos, que na época passada alinhou no Boavista, por empréstimo dos encarnados.

«Há um acordo entre o Marítimo e o Benfica para que o Nuno Santos possa representar o Marítimo nas próximas épocas», anunciou o dirigente, em declarações aos canais do clube.

Carlos Pereira desvendou ainda a possibilidade de Bruno Xadas, que já tinha representado os madeirenses por empréstimo do Sporting de Braga na época 2019/2020 e esteve no Mouscron da Bélgica na temporada transata. O presidente disse que «há ainda detalhes a serem limados», mas que está «tudo muito bem encaminhado» para que os dois atletas possam alinhas pelos insulares.

As declarações foram feitas na conferência de imprensa de apresentação oficial, de forma presencial, dos reforços Marcos Silva (ex-RD Águeda) e do avançado Henrique (ex-CSKA Sófia).

Os ‘verde rubros’ já apresentaram tambem neste arranque de temporada o médio Filipe Cardoso (ex-Sporting da Covilhã), o avançado André Vidigal (ex-Estoril Praia) e os defesas Matheus Costa (ex-Vizela) e Facundo Constantini (ex-São Paulo).

O lote de novos jogadores deverá aumentar a título oficial nos próximos dias, segundo Carlos Pereira.