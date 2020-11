Carlos Tavares deixou o departamento de scouting do FC Porto para assumir o cargo de coordenador do recrutamento da Academia do Sporting.



O scout muda-se assim para Alcochete após uma ligação de seis anos aos dragões, onde liderou o scouting juvenil. Carlos Tavares vai trabalhar sob alçada de Paulo Noga, responsável pela estratégia, avaliação e recrutamento da formação, e inicia funções ainda esta semana.

De resto, esta é uma entre as várias alterações já feitas pela da direção verde e branca na Academia e no scouting. Nos últimos anos, o Sporting já reforçou as duas áreas com nomes como Tomaz Morais, Paulo Noga e José Chieira, estes dois últimos com passado no FC Porto.