Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa de antevisão à partida deste domingo [18h00] com o Nacional, a contar para sétima jornada da Liga.

Versão hipercompetitiva é o que pretende o técnico espanhol

«Temos que dar uma versão da equipa hipercompetitiva, temos que continuar a trabalhar a um nível altíssimo no compromisso, na responsabilidade e no respeito pelo clube que representamos, pelos adeptos e pela cidade.»

Sp. Braga tem de apresentar a cara mais lutadora

«Vimos de uma semana em que a equipa ofereceu uma cara mais competitiva, mais unida, mais trabalhadora, mais lutadora, mais difícil para a equipa rival e amanhã [domingo] temos que voltar a ser assim.»

Colocar o coletivo em primeiro é essencial

«É um aspeto que não podemos esquecer, temos apelado muito a isso porque não penso que num desporto coletivo exista a possibilidade de uma equipa ter êxito sem que os jogadores coloquem a equipa acima de tudo. E, quando as coisas não correm bem, é importante que não se esqueçam deste aspeto.»

