Em antevisão às pré-eliminatórias de acesso à Liga Europa e às primeiras jornadas do campeonato, o novo treinador do Sp. Braga analisou o calendário apertado e prometeu uma «rotina de trabalho de alta exigência».

Carlos Vicens afirma: «Vamos ter um final de julho e agosto especial comparado com a maioria das equipas da nossa Liga e circunstâncias especiais requerem uma preparação especial. Os jogadores estão a responder muito bem, muito focados e concentrados», começou por dizer em declarações aos meios do clube.

O Sporting de Braga realiza o primeiro jogo oficial da temporada 2025/26 dentro de pouco mais de uma semana, em 24 de julho, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, com adversário ainda por determinar e que sairá do confronto entre os búlgaros do Levski Sofia e os israelitas do Hapoel Beer Sheva (0-0 na primeira mão, na Bulgária).

Para chegar à fase de grupos da competição europeia, os minhotos terão que realizar seis jogos (relativos à segunda e terceira pré-eliminatórias e ao play-off) entre o final de julho e o mês de agosto, sendo que o campeonato nacional tem início marcado para o fim de semana de nove e dez de agosto.

O técnico espanhol fez uma «avaliação muito positiva das primeiras semanas de trabalho», referindo ainda «a importância de conhecer o jogador», agora que assumiu este novo desafio.

«Para mim, isso é fundamental. [Conhecer] A forma como os jogadores se relacionam, dentro e fora do terreno do jogo, isso tem uma importância capital para considerar implementar qualquer ideia em campo. Os jogadores não são robôs para aplicar uma ideia ou estrutura de um treinador, eles têm a sua própria personalidade», afirmou o antigo adjunto de Pep Guardiola.

«Os jogadores podem contar comigo para aspetos futebolísticos e não futebolísticos, mas também têm que saber que foi escolhido um treinador para este projeto que lhes vai exigir hábitos e uma rotina de trabalho de alta exigência para nos converteremos numa equipa de alto nível», rematou.

O Sp. Braga cumpre pré-temporada já após ter estado na Áustria em estágio, onde até defrontou o Panathinaikos de Rui Vitória. Tem ainda um jogo agendado contra o Celta de Vigo, dia 19.