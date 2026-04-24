Declarações do treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, em conferência de imprensa, após a vitória por 1-0 ante o Casa Pia, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Jogo:

«Houve um conjunto de fatores que pode justificar a falta de pressão no último terço do campo, mas também temos de pensar que este é um terreno em que não podíamos subestimar o adversário.»

«O Casa Pia não perdia há muitos meses em casa [para a Liga], desde 29 de novembro de 2025. São muitos meses. É verdade que lhes faltou um pouco de golo para ganhar os jogos, mas todas as equipas passaram mal aqui. O FC Porto perdeu, o Benfica empatou. Então, sabíamos que não ia ser fácil e a intenção era que a equipa saísse forte, com intenção de criar perigo, mas a verdade é que não é fácil. Tivemos controlo de jogo, mas não é fácil desorganizar a defesa deles. Na segunda parte, passaram-se mais coisas, nos dois lados, mas creio que a equipa esteve mais madura e tenho de estar orgulhoso pelo jogo de hoje.»

Faltou mais um golo para arrumar o jogo de vez:

«Foi uma pena não termos conseguido o segundo golo, que nos daria confiança – também é verdade que não criámos muitíssimo –, por centímetros, mas quando o resultado é tão curto e se chega esta fase, com as duas equipas a precisarem de pontos, temos de manter-nos competitivos e segurar o golo que marcámos na primeira parte e isso faz a diferença relativamente a outros momentos nesta temporada. Hoje ficámos com a baliza a zero e com três pontos.»

«São três pontos que nos permitem aumentar distâncias, mas temos um jogo muito competitivo nos Açores e vamos tentar dar a nossa melhor versão, outra vez, até que seja matematicamente garantido o nosso objetivo na Liga.»