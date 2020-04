E se o Sporting, que ganhou as ações interpostas no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e que obrigam Rafael Leão a indemnizar os leões em 16,5 milhões de euros, chegasse a acordo com o Lille e o AC Milan, clube que detém o passe do jogador, de forma a permitir que o avançado regresse a Alvalade?



A proposta partiu de Carlos Vieira. O antigo vice-presidente e administrador da Sporting SAD acha que os leões deviam tentar um acordo com o Lille - clube que contratou o jogador quando este rescindiu com o Sporting -, e com o AC Milan - para o qual se transferiu por 23 milhões de euros e com um contrato de cinco anos, em agosto de 2019 -, abrindo assim a possibilidade a Rafael Leão regressar ao clube onde fez a formação. Para trás ficaria a tal indemnização milionária estipulada pelo TAD e que muito dificilmente tanto avançado como empresário ou a família poderão pagar.



«A minha opinião é que o Sporting deveria procurar dar um exemplo de perdão ao seu filho pródigo, entrando em negociações com o AC Milan (e até com o Lille) para que Rafael Leão possa regressar ao Sporting. É um excelente jogador que, enquanto tiver esta espada de Dâmocles em cima de si, duvido que consiga recuperar o melhor do que é. Ganhavam todos», escreveu Carlos Vieira num artigo de opinião que assina no site «Leonino.pt».

Rafael Leão, avançado de 20 anos de idade, rescindiu unilateralmente com o Sporting em 2018 na sequência do ataque à Academia dos leões em maio desse ano e vinculou-se aos franceses do Lille. O Sporting apresentou então queixas na FIFA, com o organismo que tutela o futebol mundial a não dar razão ao clube, que apresentou recurso no TAD. No passado dia 18 de março o Tribunal Arbitral do Desporto pronunciou-se a favor dos leões e condenou o jogador ao pagamento de uma indemnização de 16,5 milhões de euros.