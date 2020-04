A paragem nas competições nacionais devido à pandemia de covid-19 impediu Carlos Vinícius de continuar uma época de estreia no Benfica que se estava a revelar muito proveitosa em termos de golos. O avançado é o melhor marcador da da Liga, com 15 golos, e este foi um dos temas a que respondeu, num questionário realizado pelos seguidores da página B24.



«Qual o golo mais marcante pelo Benfica? Contra o V. Setúbal, em casa, na primeira volta. Estávamos empatados a zero e pude sair do banco e fazer o golo. Durante essa semana tinha voltado de lesão e graças a Deus ajudei a equipa a conquistar os três pontos», revelou o brasileiro de 25 anos.

Vinícius revelou depois o que tem feito para manter a forma. «Temos feito tudo dentro do plano que o Benfica nos passou devido a esta situação. Trabalho em casa, mais de prevenção de lesões, para manter a forma. Uma coisa básica para manter a forma», referiu, contando ainda que tem jogado FIFA online com os companheiros e que a cantora favorita é Ester Lee.

Quanto ao seu estado de espírito, longe da competição e com a incerteza ainda a pairar sobre o recomeço da competição, devido à pandemia do novo coronavírus, Vinícius revela-se ansioso com a inatividade.

«Estou um pouco ansioso. É chato estar sem competir, sem treinar e fazer o que amamos. Mas entendemos o momento, temos de ficar em casa até isto passar. E se Deus quiser vamos voltar o mais rápido possível, para estarmos todos felizes a fazer o que mais amamos», referiu.

Até à interrupção das competições profissionais em Portugal, a 12 de março, Carlos Vinícius participou em 36 jogos e marcou 20 golos em todas as competições ao serviço do Benfica.