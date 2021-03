Nuno Santos viu-se esta sexta-feira envolvido num acidente de trânsito ao dirigir-se para Alcochete. O esquerdino bateu com o carro no último cruzamento antes de virar para a estrada que dá acesso a Academia, mas saiu ileso do choque.

Apenas a viatura sofreu danos, sendo que Nuno Santos se dirigiu na mesma para o treino e acabou por trabalhar normalmente, ele que está lesionado e fez por isso treino específico de recuperação do problema físico.

Nuno Santos contou aos responsáveis que estava bem e que o acidente não foi nada de especial, pelo que em Alcochete ninguém deu grande importância ao sucedido.