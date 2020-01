O Sporting vai avançar com um pedido de despenalização de Sebastian Coates que viu um quinto cartão amarelo no triunfo sobre o Vitória de Setúbal e, desta forma, fica fora do dérbi com o Benfica, marcado para a próxima sexta-feira.

Depois do recente sucesso no pedido de Bolasie, que foi despenalizado, os leões esperam uma resposta idêntica ao pedido pelo central uruguaio, considerando que o defesa não cometeu qualquer falta que justificasse o cartão amarelo.

O pedido está formulado e vai seguir para a Liga assim que o clube receber o mapa de castigos esta terça-feira.

Recordamos que Coates viu o cartão amarelo aos 72 minutos, na sequência de uma falta sobre Mathiola. «Continua a achar que não é falta; é uma pena perder o dérbi por estas coisas», escreveu o central nas redes sociais logo após o final do jogo no Bonfim.