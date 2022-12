Filipe Martins confessou sentir o Casa Pia «muito motivado para o regresso» da Liga após uma paragem de mês e meio que «teve mais coisas positivas do que negativas».



«Sinto a equipa muito motivada para o regresso do campeonato, que é o nosso maior objetivo. Esta paragem teve coisas positivas e negativas. Fazendo um balanço geral, há mais coisas positivas do que negativas, principalmente o estágio no Algarve, onde deu para limpar a cabeça, repensar ideias, readquirir rotinas e recuperar jogadores. Nesse sentido, acho que foi bastante positivo. Agora, foco total no campeonato», sublinhou.



Na véspera da visita a Portimão, o técnico dos gansos frisou que espera um jogo «muito competitivo» contra uma «excelente equipa», realçando que o vencedor irá ser «decidido nos pormenores».

«Vamos defrontar uma excelente equipa, com ideias bem definidas e o mesmo técnico há algum tempo. Têm boa organização coletiva, aliada a valores individuais. Será uma partida decidida nos pormenores, mas estamos preparados para disputá-la e fazermos contas no final. Temos noção de que vamos encontrar uma equipa muito organizada e que sabe o que quer, mas do nosso lado também vai ser muito isso», disse.



Com 23 pontos e na quinta posição da Liga, Filipe Martins assegurou que o Casa Pia não vai «alterar em nada as dinâmicas do clube e a organização» e reforçou que o objetivo é «o jogo seguinte».

«Sabemos que faltam quatro jogos para acabarmos a primeira volta e os 23 pontos que temos não nos dão conforto, porque isso é perigoso no futebol, mas sim alento para procurar mais e melhor. Precisamos é de estar motivados individualmente, em torno do coletivo. Nisso, os meus jogadores têm sido exemplares», expressou Filipe Martins.

Com o mercado de janeiro prestes a chegar, o Casa Pia reúne esforços para um reforço que colmate a lesão prolongada do extremo brasileiro Léo Natel, embora seja a única contratação expectável para esse período, «a não ser que haja qualquer elemento que dê qualidade à equipa» e que possa ajudar a equipa «a ficar mais forte».

«Neste momento, estamos muito satisfeitos, à exceção do lugar do Natel. Nas outras posições, não estamos a pensar mexer. Se for só para manter o nível, prefiro ficar com os que temos, que têm dado conta do recado. A ideia é manter a estrutura», explicou.

O Portimonense-Casa Pia joga-se esta quarta-feira, às 19h00.