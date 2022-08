Filipe Martins, treinador do Casa Pia, em declarações após a derrota com o Benfica.

«Tínhamos esperança de levar pontos. Em grande parte do jogo, conseguimos fazer o que queríamos e podíamos ter levado pontos, mas vamos contentes pela estratégia e qualidade de jogo que mostrámos. Depois desta experiência, num ambiente em que poucos dos meus jogadores não tinham jogado, vimos uma equipa com personalidade.

O que foi decisivo no jogo foi a diferença de andamento nas pernas. Faltou-nos consistência, além de termos também menos qualidade do que o Benfica.»

[sobre as expectativas para a equipa]

«Aquilo a que nos propusemos foi criar um processo. Na parte da frente foi tudo chegando aos poucos e com jogadores que ainda não estão preparados para responder às exigências. Jogámos com o Santa Clara, que é uma equipa muito competente na primeira jornada e demos boa resposta. E com o Benfica fomos a única equipa que conseguiu não sofrer golos até ao intercalo e depois sofremos de forma caricata. A manutenção é o mais importa e que venha o mais rápido possível, mas vamos deixar uma boa imagem do que é o nosso jogo.»

[segredo para travar o Benfica]

«O Benfica precisa da largura para jogar e não deixámos ligar com a qualidade que queriam. Com o “rebentar” do Godwin, ficou mais difícil. Ele estava a fazer um bom trabalho, apesar de às vezes ficar mais à frente para sair mais rápido para a transição. Na segunda parte não conseguimos parar tanto os corredores.»