Alexandre Santana, treinador-adjunto do Casa Pia, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota frente ao FC Porto por 0-1:

[Análise à partida]

«Duas partes distintas nesse sentido. Na segunda parte nós tivemos muito controlo no jogo e conseguimos encostar o FC Porto no último terço e sem grandes possibilidades de chegar à nossa baliza. Na primeira parte acabamos de fazer um golo, um golo com um mérito tremendo para quem o fez, para o Mora, é um jogador fantástico. É difícil nós, estaticamente e mesmo coletivamente, anularmos jogadores quando aparecem com esta qualidade. No entanto, à exceção desse lance, acho que fomos muito coerentes, fomos muito mais fortes na nossa organização coletiva, do ponto de vista daquilo que o jogo nos ia pedindo. E acabamos de fazer uma segunda parte fantástica, onde caímos de pé, por assim dizer, pela forma como encostámos o FC Porto ao seu último terço.»

[Estratégia]

«A partir do momento que nós sabíamos que o FC Porto ia tentar explorar as nossas costas e protegemo-nos bem disso, ao explorar as nossas costas iam alongar-se muito e nós iríamos ter algum espaço para conseguir sair pelos corredores laterais. Fomos tendo uma ou outra oportunidade. É certo que não foram oportunidades muito claras de golo, mas o FC Porto também não as teve. Portanto, acho que foi um jogo muito competente, muito equilibrado das duas equipas, onde sorriu a vitória ao FC Porto com um lance fantástico do seu jogador. E resta-nos agora a trabalhar e olhar para a frente.»

[Falta um ponto para igualar e o melhor registro do Casa Pia na Primeira Liga]

Acho que vai acontecer por consequência do nosso trabalho. Ainda faltam algumas jornadas e acho que a consequência vai nos trazer esse ponto e se calhar mais pontos. O jogo que fizemos hoje aqui contra esta equipa não é um jogo qualquer, é um jogo com muita competência e aquilo que vem traz-nos um sentimento de sucesso. Portanto, esse ponto vai ser alcançado mais tarde ou mais cedo por consequência do nosso trabalho.»