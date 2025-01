Alexandre Santana, treinador adjunto do Casa Pia, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Benfica, por 3-1, na 19.ª jornada da Liga:

[Vitória] «É difícil descrever e equacionar o desfecho que o jogo teve. Trabalhámos muito durante a semana, durante o jogo e durante o jogo fomos percebendo que afinal era possível e que temos capacidade. Não tínhamos a ideia que ia terminar com um resultado tão expressivo e merecido. Fomos bastante eficazes e o Benfica não nos criou grandes dificuldades. É uma vitória histórica, desde a época de 1938/39 que não ganhávamos ao Benfica. hoje aconteceu. É história, marcante, mas nós queremos mais. Tudo o que temos vindo a construir é para dar continuidade. A época não acabou aqui, vamos atingir o primeiro objetivo, depois redefinir e chegar mais à frente».

[Análise ao jogo] «Houve muitas situações que tivemos de manter. Proteger bem a bola do lado esquerdo do Di María. Proteger muito do lado do Carreras, jogador fortíssimo. Os jogadores fizeram uma interpretação do jogo acima do que tínhamos perspectivado. Depois de estar a ganhar 2-1, o Benfica expôs-se mais e sabíamos que a qualquer momento, com boa definição podia surgir o 3-1. Fizemos o golo e acho que não oferece contestação alguma o resultado que aconteceu».

[Ambição do Casa Pia?] «Uma coisa é querer ganhar todos os jogos da boca para fora. Outra coisa é querer ganhar com coração, cabeça e com tudo o que temos construído. Para a semana é mais um jogo que queremos vencer. Podemos não ter a sorte e a capacidade para o fazer sempre, mas há coisas que o dinheiro não compra. E nós temos essas coisas e vamos continuar a trabalhar, para sermos mais fortes com qualquer adversário que tenhamos pela frente».