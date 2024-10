Embalado pela goleada ao Amora (5-0) e à procura de regressar aos triunfos para o campeonato, o Casa Pia recebe o Nacional e Alexandre Santana realizou a habitual antevisão ao encontro, esta quinta-feira.

O treinador-adjunto dos gansos admitiu que os resultados recentes não podem influenciar o comportamento da equipa, já que pela frente vai ter um adversário que quer apagar da memória a eliminação da Taça de Portugal, às mãos da U. Leiria.

«Não podemos ter na cabeça que já fizemos muita coisa, ainda não fizemos nada, estamos num caminho que vai trazer muitas pedras. Estamos muito focados em manter a consistência em casa e dar continuidade ao momento que atravessamos», começou por referir.

«O Nacional certamente quer sair de um momento menos feliz, com uma equipa técnica a querer mostrar trabalho e as consequências do que fez até hoje. História é história, serve para muita coisa, mas é importante pensar no que vem a seguir, antecipar cenários e não nos agarrarmos a esses números. O Casa Pia não é um clube qualquer, tem uma história muito grande e um significado para além do futebol para muitas para muitas pessoas em Lisboa», acrescentou.

Casa Pia e Nacional medem forças esta sexta-feira, a partir das 18h45, num jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga e que terá a arbitragem de David Rafael Silva.