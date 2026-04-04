O Casa Pia recebe o Benfica na 28.ª jornada da Liga, num duelo em que a equipa de Rio Maior procura pontos preciosos na luta pela manutenção. Na antevisão, o treinador Álvaro Pacheco mostrou-se confiante e ambicioso, apontando mesmo à primeira derrota das águias no campeonato.

Ambição máxima frente ao único clube invicto

«Temos oportunidade de ganhar e vamos com essa vontade e crença. O FC Porto ainda não tinha perdido e perdeu na nossa casa. Para quem duvida do valor e da nossa capacidade, nós acreditamos que seremos capazes de imprimir a primeira derrota do Benfica.»

Confiança após paragem competitiva

«Gostamos deste tipo de jogos, onde temos de impor a nossa ambição e coragem, e mantermo-nos focados no que controlamos. Sabemos que vamos encontrar um adversário de máxima exigência, nos quais os pequenos pormenores podem fazer toda a diferença. Queremos dar resposta ao crescimento que a equipa tem tido. Estas duas semanas foram importantes, teremos a oportunidade de o demonstrar ao mais alto nível. Acredito que este adversário vai perder connosco.»

Contas da manutenção bem definidas

«Temos de ter a responsabilidade do momento e a importância da altura em que estamos. Acreditamos que 33 ou 34 pontos podem chegar para atingir o objetivo. Temos oito encontros para o alcançar e eu estou convicto que vamos claramente conquistar esses pontos. Até acredito que vamos superar esse número.»

Gestão do plantel e ausências

«Olho muito para o valor coletivo da equipa. Lesões, castigos e baixa de forma são coisas que acontecem. Temos de trabalhar a equipa toda e confiar neles. O ‘onze’ do Casa Pia será o melhor para este jogo. Sei o que temos vindo a desempenhar e construir desde que estamos cá. Vamos dar uma resposta capaz.»