Álvaro Pacheco acredita que o encontro diante do Famalicão é um bom adversário para testar a formação do Casa Pia e que, apesar das ausências de Larrazabal e Cassiano por acumulação de amarelos, o objetivo é vencer o jogo da 23.ª jornada da Liga, marcado para segunda-feira às 20h15.

Bom teste para os «gansos»

«É mais um desafio difícil, com um adversário num bom período e a crescer. Nós temos de continuar o percurso e manter o nível de crescimento, no processo defensivo e ofensivo. Temos de ter identidade casapiana. É um adversário muito forte, que, em casa, tem conseguido sempre a vitória. É olhar para as soluções que andamos a trabalhar nesta semana, e ir com coragem e ambição para impor o nosso jogo.»

Ausências de Cassiano e Larrazabal

«A equipa tem de estar acima de qualquer individualidade. Gostava de ter todas as soluções, mas olho para isto como uma oportunidade. Outros jogadores têm essa oportunidade para jogar e desfrutar. Temos de ser casapianos.»

Bom momento da equipa

«Em todos os desafios, queremos conquistar três pontos e ir em busca do que nós pretendemos, olhando para a disputa, conquista, evolução e crescimento. Acima de tudo, percebendo que temos identidade e disso não podemos abdicar. Não nos podemos desviar dos nossos valores. É outra oportunidade de continuar o nosso crescimento e ser felizes dentro de campo. Fomos capazes de trabalhar nuances e variabilidades no nosso jogo, é fazer isso de forma tranquila e ambiciosa.»

Recuperação dos lesionados

«Já temos quase todos. Fico feliz que os lesionados já estão mais reduzidos. Essa dor de cabeça é fantástica e todos os treinadores gostam de a ter. O José [Fonte] já poderia ser convocado, mas optámos por lhe dar mais uma semana.»