Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em declarações na flash interview após a vitória (2-1) frente ao FC Porto a contar para a 20.ª jornada da Liga.

Vitória histórica

«É algo que nós acreditávamos. Eu na antevisão disse mesmo que tinha uma motivação muito grande. Primeiro, conquistar a primeira vitória em casa, que no último jogo em que em casa esteve tão perto e deixávamos-nos a fugir nos últimos minutos. Sermos capazes de também impor a primeira derrota do FC Porto, acho que é merecido. E penso também que é histórico que a Casa Pia ganhar o FC Porto, portanto é algo que nos tem de deixar satisfeitos.»

Jogadores foram campeões

«É evidente que o FC Porto com mais caudal ofensivo, mas acho que aquilo que era o plano de jogo, aquilo que era o foco, daquilo que nós tínhamos aprendido, acho que os meus jogadores foram os campeões. Por isso tenho que dar os parabéns aos meus jogadores.»

Vitória que fale «três pontos»

«Esta vitória só nos dá mais três pontos daquilo que é a nossa caminhada. E também uma reflexão de sentirmos o que é que nos fez conquistar estes três pontos. Foi o trabalho, foi o foco, foi claramente identificarmos com aquilo que é a identidade Casa Pia que estamos aqui a construir, próximo jogo vai ser capaz de dar mais forte e conquistar os três pontos que é aquilo que nós pretendemos.»