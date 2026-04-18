Álvaro Pacheco: «Merecíamos a vitória, a equipa deu uma grande resposta»
Treinador do Casa Pia analisa empate frente ao Santa Clara
Treinador do Casa Pia analisa empate frente ao Santa Clara
Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, afirma que a equipa merecia a vitória, uma vez que o Santa Clara «não teve nenhuma oportunidade de golo». Relativamente à luta pela manutenção, o técnico salienta a postura da equipa.
Equipa merecia a vitória
«Hoje merecia. Era um jogo entre duas equipas que lutam pelo objetivo da manutenção. A nível emocional ia ter uma carga bastante elevada. Sabíamos que tínhamos de ser uma equipa estrategicamente muito inteligente. E fomos. O Santa Clara não teve nenhuma oportunidade de golo.»
Falta de lucidez na cara do golo
«Tivemos várias situações de golo iminente, mas faltou-nos alguma lucidez e a tranquilidade para fazer o golo. Mas há duas situações que temos de falar: uma falta que o árbitro marca e em que o nosso jogador está isolado. Tem de deixar acabar a jogada e depois vai ver se é falta ou não é falta. Para mim não é bloqueio. Depois há um penálti. Ainda não vi o lance, mas pelas informações que tenho… queremos que nos respeitem da mesma forma.»
Equipa deu uma boa resposta
«Temos de perceber a situação em que estamos e temos de procurar ter a maior lucidez na ação seguinte para sermos capazes. A equipa deu hoje uma grande resposta no sentido da responsabilidade do momento.»