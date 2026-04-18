Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, afirma que a equipa merecia a vitória, uma vez que o Santa Clara «não teve nenhuma oportunidade de golo». Relativamente à luta pela manutenção, o técnico salienta a postura da equipa.

Equipa merecia a vitória

«Hoje merecia. Era um jogo entre duas equipas que lutam pelo objetivo da manutenção. A nível emocional ia ter uma carga bastante elevada. Sabíamos que tínhamos de ser uma equipa estrategicamente muito inteligente. E fomos. O Santa Clara não teve nenhuma oportunidade de golo.»

Falta de lucidez na cara do golo

«Tivemos várias situações de golo iminente, mas faltou-nos alguma lucidez e a tranquilidade para fazer o golo. Mas há duas situações que temos de falar: uma falta que o árbitro marca e em que o nosso jogador está isolado. Tem de deixar acabar a jogada e depois vai ver se é falta ou não é falta. Para mim não é bloqueio. Depois há um penálti. Ainda não vi o lance, mas pelas informações que tenho… queremos que nos respeitem da mesma forma.»

Equipa deu uma boa resposta

«Temos de perceber a situação em que estamos e temos de procurar ter a maior lucidez na ação seguinte para sermos capazes. A equipa deu hoje uma grande resposta no sentido da responsabilidade do momento.»