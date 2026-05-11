Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) frente ao Vitória de Guimarães. O técnico considera que a sua equipa foi melhor em Guimarães.

Análise ao jogo

«Sentimento de alívio. Estava tão focado no jogo que só no final é que soubemos o resultado. Pelo espírito e pela qualidade do Casa Pia, creio fomos a melhor equipa, criámos várias oportunidades para chegar ao golo, mas não marcávamos, o que nos estava a deixar nervosos. Estes jogadores mereciam o triunfo, pelo esforço, caráter e resiliência ao longo da época. Pequenos pormenores, em jogos equilibrados, faziam os jogos não pender para o Casa Pia. No contexto emocional que a equipa está, a vitória vale pelo caráter deles».

Jogo longe do banco

«Continuei a ser eu, mais enérgico ainda. Quando foi o golo abracei-me ao nosso segurança, que esteve à minha beira o jogo todo».

Recuperação mental da equipa com jogadores menos utilizados

«Gosto de treinar todos jogadores do plantel. É óbvio que ao longo do campeonato há uns que jogam mais do que outros, mas uma coisa eu sei, todos sabem o que fazer. Passei-lhes tranquilidade, para terem coragem a perseguir aquilo que queremos, a manutenção, que vamos conseguir».