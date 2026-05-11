Álvaro Pacheco: «Sentimento de alívio, vitória vale pelo caráter»
Técnico do Casa Pia confiante na permanência da equipa
Técnico do Casa Pia confiante na permanência da equipa
Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) frente ao Vitória de Guimarães. O técnico considera que a sua equipa foi melhor em Guimarães.
Análise ao jogo
«Sentimento de alívio. Estava tão focado no jogo que só no final é que soubemos o resultado. Pelo espírito e pela qualidade do Casa Pia, creio fomos a melhor equipa, criámos várias oportunidades para chegar ao golo, mas não marcávamos, o que nos estava a deixar nervosos. Estes jogadores mereciam o triunfo, pelo esforço, caráter e resiliência ao longo da época. Pequenos pormenores, em jogos equilibrados, faziam os jogos não pender para o Casa Pia. No contexto emocional que a equipa está, a vitória vale pelo caráter deles».
Jogo longe do banco
«Continuei a ser eu, mais enérgico ainda. Quando foi o golo abracei-me ao nosso segurança, que esteve à minha beira o jogo todo».
Recuperação mental da equipa com jogadores menos utilizados
«Gosto de treinar todos jogadores do plantel. É óbvio que ao longo do campeonato há uns que jogam mais do que outros, mas uma coisa eu sei, todos sabem o que fazer. Passei-lhes tranquilidade, para terem coragem a perseguir aquilo que queremos, a manutenção, que vamos conseguir».