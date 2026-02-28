Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, deste domingo (18h00), a contar para a 24.ª jornada da Liga. O técnico dos gansos elogiou o crescimento da equipa e garantiu que José Fonte está regresso após lesão. Confirmou, também, que Duplexe Tchamba está de saída para ingressar no futebol brasileiro, num acordo preso por questões burocráticas.

Casa Pia a querer impor-se no jogo

«Vamos ter um jogo competitivo que vai ser decidido por pormenores e vamos ter de estar ao mais alto nível, muito focados, concentrados e ambiciosos para sermos capazes de impor o jogo que queremos.»

Equipa tem evoluído

«Temos de valorizar o crescimento que a equipa tem tido. Vimos de duas vitórias em casa e isso é de realçar. Vão ser duas equipas bastante personalizadas, um Casa Pia que está a ‘crescer’ e um Moreirense completamente identificado com o processo do seu treinador.»