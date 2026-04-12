Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, na flash-interview da Sporttv, após a derrota por 3-1 frente ao Alverca, na 29ª jornada da I Liga, disputada este domingo, 12 de Abril.

[Concorda que o vento foi preponderante na definição do jogo?]

Sim, o vento foi preponderante no desempenho das duas partes. Nós aproveitámos muito bem o vento na primeira parte e criámos muitas oportunidades de golo. Se tivéssemos chegado ao intervalo a ganhar dois ou três zero era justo, dada a quantidade de oportunidades que tivemos. O Alverca não criou uma chance.

Nós, contra o vento, na segunda parte, sabíamos que tínhamos de liderar com essa circunstância, mas cometemos alguns erros que foram fatais. Mesmo assim, ainda criámos chances, mas faz parte. O que diferencia aqui foi a eficácia.

[Sentiu que a primeira parte ia ser fundamental?]

Sim. Sabíamos que era fundamental marcar o máximo de golos porque nos daria tranquilidade. Quando só estás a ganhar um a zero, é mais difícil. O vento torna o jogo mais imprevisível. O Alverca foi mais eficaz e quero dar os parabéns pela manutenção.

[O Casa Pia tem pontuado em casa. Os jogos em Rio Maior, até ao final do campeonato, podem ser a chave?]

Sim, acredito muito. Em casa temos demonstrado que estamos bem. Temos de aproveitar esse fator-casa e quero apelar aos adeptos porque é importante a massa associativa estar em peso.