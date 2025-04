Martín Anselmi, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória por 1-0 do FC Porto sobre o Casa Pia:

[Análise ao encontro e ao triunfo em Rio Maior?]

«O Casa Pia joga bem, não é fácil ganhar aqui e há equipas que perderam pontos neste estádio. Depois do que aconteceu no último fim de semana era importante regressar às vitórias, gosto do que o adversário fez e é difícil roubar-lhes a bola. Sabem bem o que fazem e há que estar focados no que temos de fazer neste tipo de jogos.»

[Exibição do Rodrigo Mora e uma chamada à Seleção Nacional?]

«Gostei do esforço da equipa na primeira parte, deveria ter tido mais impacto no resultado, depois do esforço que tivemos. O adversário foi atrás do empate, estávamos a jogar como visitantes e tivemos atitude para fazer o jogo que fizemos.»

«Mora na Seleção Nacional? Não é o meu trabalho, o selecionador está a fazer um bom trabalho e certamente está a observar jogadores como o Rodrigo Mora e outros. Se ele continuar assim, certamente que um dia vai chegar à Seleção Nacional.»