Atraso no AVS–Casa Pia: Gansos chegam de boleia à Vila das Aves
Autocarro dos casapianos avariou a acabou por ser a equipa da casa a transportar a equipa
A 2.ª jornada da Liga 2025/26 começou de forma pouco habitual na Vila das Aves. O jogo entre o AVS e o Casa Pia, inicialmente marcado para as 15h30, vai arrancar às 15h45 devido a uma avaria no autocarro que transportava a equipa lisboeta.
A comitiva casapiana ficou retida a caminho do estádio, mas rapidamente surgiu a solução: o próprio autocarro do AVS foi cedido para levar os “gansos” até ao recinto. Um gesto de fair play que permitiu contornar o contratempo e evitar um atraso ainda maior.
Com os dois plantéis já no relvado e os adeptos a encherem as bancadas, o ambiente aquece para um duelo que promete emoção. O AVS, embalado pelo apoio caseiro, quer somar a primeira vitória da época, enquanto o Casa Pia procura também conquistar os três primeiros pontos do campeonato.