Foi uma boleia que valeu os primeiros três pontos para o Casa Pia no campeonato. Depois da derrota na primeira jornada diante do Sporting, os casapianos foram a Santo Tirso vencer o AVS por 2-0. A partida iniciou com 15 minutos de atraso, devido a uma avaria no autocarro dos gansos, acabando por ser transportada para o estádio pela equipa da Vila das Aves.

Assistiu-se a um jogo de fraca qualidade, com muitos passes falhados, muita bola pelo ar e com poucos motivos de interesse. A formação orientada por José Mota parece que ainda não saiu da temporada transata: continua a apresentar má qualidade de jogo, sem ideias e com jogadores em sub-rendimento. Tem ainda muito que trabalhar e aproveitar o mercado da melhor forma.

AVS falha grande penalidade

Depois de perder na ronda inaugural, os dois técnicos mexeram nas equipas, mas as alterações foram mínimas. José Mota, ainda castigado, trocou um homem no lado direito da defesa, lançando Molina no lugar de Edson, enquanto João Pereira mudou duas peças: Mohamed surgiu no meio-campo no lugar de Rafael Brito e Osundina assumiu a posição de Kelian Nsona, aposta que se revelou ganhadora.

A primeira metade foi jogada com intensidade, mas de má qualidade. Os locais foram os primeiros a criar perigo com um remate de Pedro Lima para uma defesa a dois tempos de Sequeira. Ao quarto de hora, Ángel Algobia foi carregado em falta dentro da área por Tchamba e Pedro Ramalho assinalou grande penalidade. Na conversão, Rafael Barbosa não acertou na baliza e desperdiçou uma excelente oportunidade para inaugurar o marcador.

O Casa Pia conseguia chegar à área contrária de bola parada e foi na sequência de um desses lances que chegou ao golo. Pelo meio, Oukili saiu lesionado e entrou Rafael Brito para o seu lugar. Falha no lado esquerdo da defensiva avense aproveitada por Livolant para entrar na área e oferecer o golo a Osundina. O remate de primeira enganou Simão Bertili. Até ao descanso, destaque apenas para uma cabeçada de João Goulart à figura do guardião da formação da Vila das Aves.

Tchamba confirma triunfo

Esperava-se uma reação da turma anfitriã, mas acabou por ser o Casa Pia a estar melhor na segunda metade. Os casapianos estiveram sempre mais perto da baliza avense e acabou por aumentar a contagem. Larranzabal, de livre direto, obrigou Berteli a defesa difícil e, na recarga, Tchamba apareceu ao segundo poste a recarregar para golo. Tudo parecia fácil para os gansos.

José Mota, a ver o jogo da bancada, refrescou o ataque com o veterano Nenê. Ainda assim, o AVS continuava a sentir muitas dificuldades para conseguir chegar à baliza contrária. Até ao final de um jogo que teve dez minutos de tempo extra, houve uma exceção que confirmou a regra. Jaume conduziu a bola no meio-campo, fez um passe a isolar Diego e o jogador do AVS desferiu um remate fortíssimo para uma excelente intervenção de Sequeira. Para lá da hora, o guardião brasileiro foi ao chão parar o livre direto de Nenê

O Casa Pia somou os três primeiros pontos e o AVS continua com a conta a zero.

FIGURA: Osundina (Casa Pia)

Suplente contra os leões, foi aposta ganha de João Pereira na Vila das Aves. Osundina surgiu a titular no Casa Pia e, à passagem da meia-hora, o norte americano disse ‘sim’ ao cruzamento de Livolant, abrindo o marcador. Na segunda metade, ainda esteve perto de fazer o segundo, mas viu um defesa desviar para canto in-extremis.

O MOMENTO: Penálti falhado

Rafael Barbosa desperdiçou uma ocasião de ouro para colocar o AVS em vantagem no jogo e poder dar tranquilidade à formação da Vila das Aves. Contudo, ao quarto de hora, chamado à conversão de uma grande penalidade, acabou por rematar ao lado.

NEGATIVO: Qualidade de jogo

Os adeptos presentes no estádio do CD Aves ainda devem ter o pescoço dorido de tanto olhar para o ar à procura da bola. O esférico passou demasiado tempo no alto e a andar de um lado para o outro, parecendo um jogo de ténis. A qualidade de jogo teve falta de comparência no AVS-Casa Pia.