A melhor defesa… e o ataque?

Melhor na defesa. Mas e o ataque?

O ataque, senhores! O que é feito do ataque?

Defrontaram-se neste domingo, no Jamor, o Casa Pia, melhor defesa da Liga ao fim de quatro jornadas, e o Arouca que vinha de uma traumatizante derrota por 6-0 na receção ao Sp. Braga.

E tudo certo.

O Casa Pia mostrou a razão de ter apenas um golo sofrido. Defendeu-se muito bem, mais uma vez.

E o Arouca deixou claro que a lição da semana anterior foi aprendida e não deixou fantasmas a pairar sobre o setor recuado da equipa de Armando Evangelista.

Mas e o ataque? A busca pelo golo? A emoção? O rasgo?

Nada disso existiu. E assistiu-se a um espetáculo pobre para quem gosta de futebol.

Defesas sólidas, sim senhor. Rigor tático, pois claro.

Mas emoção? Bola!

A primeira parte, a arredondar para cima, teve cerca de zero remates enquadrados. E gestos daqueles de puxar o pé atrás para tentar acertar na baliza, houve dois. Um deles foi desviado e saiu perto do poste da baliza do Casa Pia e o outro… bem, o outro saiu pela linha lateral.

Pior não podia ficar, portanto. Mas também não melhorou o suficiente na segunda parte.

O Casa Pia teve mais iniciativa, sobretudo pela velocidade de Godwin lá foi colocando à prova a defesa arouquense. E o Arouca até acertou uma bola no poste num belo remate de Vitinho de fora da área.

Mas esses fogachos de futebol foram o menos mau que se viu nesta tarde de bola no Jamor.

Num jogo que não vai deixar saudades a ninguém.