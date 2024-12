Três golos, três estreantes a marcar e três pontos. O Casa Pia venceu o Arouca por 3-1 nesta sexta-feira, na partida inaugural da jornada 15 da Liga portuguesa, com golos de Livolant, Lelo e Obeng. Trezza reduziu (e teve dois golos anulados).

Desta forma, o Casa Pia sobe ao sétimo lugar à condição na tabela. Ultrapassa os nortenhos do Famalicão e do Moreirense e soma 20 pontos. Estão a dois do Vitória de Guimarães, que tem menos um jogo. Já o Arouca está em penúltimo e pode até ficar na última posição, caso o Farense ganhe.

RECORDE O FILME DO JOGO

Uma primeira parte com poucas chances, mas sempre que a bola rondava as duas balizas... acabava em golo. O primeiro até foi anulado ao Arouca. Trezza quebrou a linha defensiva do Casa Pia e ultrapassou Sequeira com mestria, mas estava adiantado.

Dois minutos depois, aos 19m, o Casa Pia respondeu com uma transição rápida que deu em golo - e este foi legal. O francês Livolant desmarcou-se nas costas da defesa arouquense após uma grande abertura de Nuno Moreira e finalizou de primeira na cara de Mantl. Objetividade no seu esplendor.

Noutro par de minutos, novo golo. Viviam-se momentos frenéticos em Rio Maior. Noutra transição, Nuno Moreira contemporizou, esperou a chegada veloz do ala Leonardo Lelo e este rematou de primeira, forte e colocado, para dentro da baliza. A bola ainda desviou no poste. Tal como Livolant (ex-Bordéus), estreia-se a marcar na Liga esta época.

Na segunda parte, o Arouca apresentou-se muito mais confortável com e sem bola, a dominar o jogo. David Simão e Maruzau entraram ao intervalo. Esta superioridade arouquense traduziu-se num golo aos 63 minutos, por Alfonso Trezza.

Num golo semelhante ao anulado na primeira parte, o uruguaio quebrou a linha defensiva após passe de Jason Rameseiro e atirou para longe do alcance de Patrick Sequeira. Bela finalização.

Trezza ainda viria a destacar-se mais uma vez perto dos 80 minutos. Fez tudo bem - desmarcou-se da linha defensiva, contornou o guarda-redes e marcou. Só que... estava fora-de-jogo, e o golo acabou anulado.

Por fim, o recém-entrado Samuel Obeng terminou as contas com um golo de cabeça, na sequência de um canto de Leonardo Lelo. No meio de três oponentes, ganhou na impulsão e marcou. 3-1 final, para dissipar as dúvidas.

Foi um jogo em que o Casa Pia primou pela eficácia nas transições e em que o Arouca, apesar da bela exibição de Alfonso Trezza. O Arouca volta às derrotas depois de uma vitória circunstancial diante do Santa Clara enquanto os gansos vão migrando para Norte na tabela.

A Figura: Leonardo Lelo

Ala esquerdo do Casa Pia foi o mais influente no resultado. Jogo seguro, mas não exuberante. Na primeira parte fez uma corrida por dentro, com Nuno Moreira a assistir no momento certo, e Lelo disparou de primeira num remate que bateu no poste direito com estrondo e deu golo. Aos 88 minutos, bateu o canto que terminou as dúvidas sobre o resultado, com Obeng a cabecear para o 3-1.

O Momento: Golo de Samuel Obeng, aos 88 minutos

Até aos 88 minutos, havia dúvidas sobre o vencedor do jogo. O Casa Pia tinha sido eficaz na primeira parte e o Arouca reagiu bem na segunda. Com o marcador a apontar 2-1 e os descontos a avizinharem-se, Samuel Obeng saltou mais alto do que todos e marcou o 3-1 que selou os três pontos.

Positivo: Alfonso Trezza

Avançado uruguaio soma apenas três golos esta época, mas merecia mais. Este jogo foi exemplo disso. Introduziu a bola dentro da baliza de Sequeira três vezes... mas só um contou. Rápido na desmarcação e assertivo a finalizar, promete mais golos no futuro.