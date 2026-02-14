O Casa Pia bateu o Arouca por 3-2 naquela que foi a segunda vitória da equipa de Pina Manique em casa, numa sequência de quatro jornadas consecutivas a pontuar desde a chegada de Álvaro Pacheco. Um resultado que ficou fixado ainda numa primeira parte disputada a todo o gás, com cinco golos em pouco mais de meia-hora. Os lobos de Vasco Seabra ainda estiveram em vantagem, mas não resistiram à revolta dos gansos nuns primeiros 45 minutos de tirar o fôlego.

Um duelo entre duas formações que melhoraram a olhos vistos depois das remodelações que fizeram no mercado de janeiro. Os gansos já não perdiam há três jogos e, pelo meio, impuseram a primeira derrota ao FC Porto, enquanto o Arouca já tinha afastado a nuvem negra que pairava sobre Vasco Seabra, com duas vitórias consecutivas. Duas equipas que entraram, assim, em campo, determinadas a manter as respetivas boas sequências das últimas semanas. Um jogo que começou, desta forma, com forte intensidade, com as equipas a procurarem assumir as rédeas do jogo, cada uma à sua maneira. O Arouca muito forte nos lances de bola parada, o Casa Pia a responder nas transições rápidas.

Um jogo que começou a cem à hora, com parada e resposta e com os lobos a adiantarem-se no marcador, aos 11 minutos, no lance mais bem desenhado em todo o jogo. Um livre saído do laboratório de Vasco Seabra, com a bola a passar por vários jogadores, a partir da esquerda para o centro, com Fukui a colocar depois a bola na área, onde surgiu Tiago Esgaio a amortecer para o remate certeiro de Barbero. Tudo ao primeiro toque, com os gansos a ver jogar e sem qualquer antídoto para evitar o primeiro golo do jogo.

Os lobos partiam na frente, mas os gansos responderam de imediato, ainda com mais intensidade, acelerando mais o seu jogo e, depois de uma primeira ameaça, acabaram por virar o resultado com dois golos em apenas quatro minutos. Num lance muito bem desenhado sobre a esquerda, Abdu Conté cruzou para o primeiro poste onde surgiu Rafael Brito, de rompante, a finalizar de cabeça, para o empate. Bola ao centro, mais uma recuperação do Casa Pia, com Cassiano a arrancar pelo corredor central, a combinar com Livolant que devolveu de primeira para o brasileiro assinar a reviravolta. Incrível.

O jogo seguiu frenético e o Arouca voltou a empatar, já aos 38 minutos, em mais um lance de bola parada, num livre marcado por Nais Dhouahra, de forma tensa, com Abdu Conté a tentar cortar, de cabeça, junto ao primeiro poste, mas a enganar Sequeira que ainda chegou à bola, mas não conseguiu evitar o empate. Segundo golo de bola parada para a equipa de Vasco Seabra.

A última palavra antes do intervalo foi, no entanto, da equipa da casa que, mesmo em cima do intervalo, arrancou um penálti, detetado pelo VAR, com um pisão de Fontán a João Goulart na área. Na marcação do castigo máximo, Cassiano atirou colocado, bisou no jogo e recuperou a vantagem para a equipa de Álvaro Pacheco.

Ainda antes do intervalo, uma entrada de Khali sobre Barbero, junto à linha lateral, acabou por derrubar também o árbitro auxiliar que teve a receber assistência antes de ser brindado com uma salva de palmas depois de recuperar.

Um lance carismático, mas que traduzia bem a intensidade que os dois emblemas colocaram em campo, numa primeira parte com cinco golos em pouco mais de meia-hora.

Lobos arriscam, gansos resistem

O Arouca entrou mais autoritário para a segunda parte e a colocar muitas dificuldades ao Casa Pia, com total superioridade no meio-campo e uma boa circulação de bola que colocava a defesa dos gansos aos papéis. Um desequilíbrio mais do que evidente que levou Álvaro Pacheco a abdicar de Osundina para reforçar o meio-campo com João Marques. Um «remédio» com efeitos imediatos, uma vez que o Casa Pia acabou por equilibrar a contenda logo a seguir, passando a gerir com maior conforto.

Seguiu-se a dança dos bancos, com Álvaro Pacheco à procura de maior equilíbrio e Vasco Seabra a ter de arriscar na procura do empate. O árbitro Diogo Rosa ainda chegou a assinalar um segundo penálti a favor do Casa Pia, por suposta falta de Tiago Esgaio sobre João Marques, mas, depois de rever as imagens, acabou por dar amarelo a jogador cedido pelo Sp. Braga por simulação.

O jogo ficou tenso nos instantes finais, com o Arouca a carregar com tudo à procura de um golo, mas com um Casa Pia, agora mais organizado, a segurar a curta vantagem que lhe permite somar o oitavo ponto nas últimas quatro jornadas.

Uma série que permite aos gansos mais um salto na classificação, ficando agora a apenas um ponto do Arouca e mais confortável na luta pela manutenção.

A figura do jogo: Cassiano bisa e festeja com a boina de Pacheco

O «velho» Cassiano, que não marcava desde novembro de 2025, bisou e acabou por ser a grande figura deste renovado Casa Pia, colocando a sua assinatura em dois dos três golos dos gansos, com destaque para o primeiro, o da reviravolta. Um golo de mérito individual, com o possante avançado a arrancar pelo corredor central, a combinar com Livolant à entrada da área, antes de rematar na passada. O avançado colocava o Casa Pia em vantagem e voltaria a marcar, mesmo em cima do intervalo, numa grande penalidade muito bem convertida no terceiro golo da equipa de Álvaro Pacheco que sorriu quando o avançado lhe tirou a boina para festejar.

Momento do jogo: penálti à lupa antes do intervalo

Um lance que parecia inofensivo, foi transformado em penálti pela lupa do VAR. João Goulart tinha sido apertado na área, entre dois defesas, mas, a olho nu, não se viu qualquer falta, mas o VAR chamou a atenção de Diogo Rosa que foi rever as imagens e acabou por apontar para a marca dos onze metros. De facto, antes de saltar, João Goulart é pisado por Fontán. Na marcação do penálti, Cassiano recuperou a vantagem para o Casa Pia e definiu aquele que seria o resultado final.

Positivo: Khaly é sinónimo de segurança

Grande exibição do central angolano com uma série de cortes determinante na área do Casa Pia a anular lances perigosos do Arouca.