O defesa-central João Nunes vai ser reforço do Casa Pia, sabe o Maisfutebol. O jogador que terminou contrato com os húngaros do Puskás Akadémia assina por três épocas pelo clube de Pina Manique.

Formado no Benfica, o internacional português sub-20 só conheceu a camisola das águias em Portugal, de onde saiu em 2016 para o Lechia Gdansk.

Após três épocas na Polónia, João Nunes mudou-se para o Panathinaikos e, um ano depois, para o clube húngaro, de onde provém agora.

Regressa a Portugal para reforçar o clube lisboeta que subiu à Liga na época passada.