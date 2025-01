Momento do jogo: o erro tremendo de António Silva

Foi ao minuto 32 que o jogo deu uma volta de 180 graus. Até aqui, o Benfica parecia ter o jogo completamente controlado quando, subitamente, alguém desligou o interruptor. António Silva, ao tentar lançar Di María, permitiu o corte de Beni e Cassiano rematou para o empate. O jogo não voltaria a ser o mesmo, com o Benfica a perder o forte equilíbrio que estava a exibir e o Casa Pia a crescer a olhos vistos no jogo.

Figura: Beni Mukendi enche o campo

Grande jogo do internacional angolano que ajudou a defender, ajudou a atacar e, sobretudo, conseguiu manter a sua equipa quase sempre equilibrada no corredor central. Foi ele que intercetou a bola de António Silva que acabou por resultar no lance do empate, mas a verdade é que este Palanca esteve sempre muito em jogo, anulando muitas vezes as investidas de Leandro Barreiro e Kokçu.

Outros destaques:

Larrazabal

Num período inicial sentiu muitas dificuldades para travar as subidas de Álvaro Carreras, mas depois cresceu no jogo e passou ele próprio a colocar dificuldades ao espanhol do Benfica, surgindo muitas vezes nas suas costas, com o corredor livre pela frente. Antes de fazer a assistência para a reviravolta no marcador, Larrazabal já tinha descido duas vezes com perigo.

Arthur Cabral

Mais uma oportunidade desperdiçada pelo brasileiro. Desta vez foi titular e até entrou com tudo no jogo, com dois remates nos primeiros oito minutos, mas depois foi perdendo protagonismo. Caiu muitas vezes para as alas, saindo da zona de finalização, faltou-lhe instinto para estar no sítio certo na altura certa. Foi substituído a dez minutos do final, mais uma vez, em branco.

Nuno Moreira

Outro dos gansos em destaque neste jogo. Esteve sempre muto em jogo, numa primeira fase a ajudar a defender, para depois libertar-se no ataque e provocar muitos incómodos ao Benfica. Foi ele que sofreu a falta que resultou num penálti revertido em livre direto. Foi também ele que fechou o jogo com terceiro golo do Casa Pia.