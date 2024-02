Casa Pia e Boavista enfiaram-se num buraco e estão a ter muitas dificuldades em sair de lá.

Os gansos vinham de uma goleada por 8-0 em Alvalade e de três derrotas consecutivas. As panteras, essas, somavam três desaires seguidos e em Rio Maior foi visível o mau momento que as duas equipas atravessam.

No final, um nulo e um ponto para cada lado. Talvez tenha sido isto o que mais se aproveitou do jogo, num dos jogos mais pobres da I Liga até ao momento.

A jogar fora de casa, os boavisteiros, já sem Tiago Morais, que rumou ao Lille, e sem Bozenik, por questões disciplinares, dominaram o primeiro tempo com bola, terminando os primeiros 45 minutos do encontro com 65 por cento de posse de bola. Ainda assim, era uma posse em zonas recuadas no terreno e por isso Ricardo Batista foi apenas um espetador na primeira parte.

Casa Pia-Boavista: a ficha e o filme do jogo

O mesmo se pode dizer de João Gonçalves, que, contudo, ainda passou por dois valentes sustos, aos 18 e aos 30 minutos. O conjunto de Pedro Moreira explorou o contra-ataque e Soma, primeiro, fugiu pela direita e serviu de bandeja Felippe Cardoso, que falhou de forma incrível a finalização. À meia hora, Clayton apareceu em ótima posição…mas nem conseguiu acertar na baliza.

O jogo de encerramento da jornada 20 da Liga podia, assim, melhorar e muito no segundo tempo, que foi, acima de tudo, mais intenso. Apesar disso, as oportunidades foram escassas.

O Boavista, por exemplo, fez apenas o primeiro remate na partida por Pedro Malheiro, aos 66 minutos, e aos 84m, Bruno Lourenço não ficou longe de dar os três pontos aos axadrezados, algo que André Lacximicant, na estreia pelos gansos, também esteve próximo de oferecer a Pedro Moreira.

As duas equipas chegaram a este jogo separadas por apenas um ponto e assim vão continuar. O Casa Pia segue no décimo quarto lugar, com 20 pontos. O Boavista está no décimo primeiro posto, com 21 pontos.