Figura do jogo, Soma

O avançado japonês foi o elemento mais inconformado desta partida. O camisola 11 dos gansos esteve bastante irrequieto no meio-campo ofensivo da sua equipa e esteve no grande momento do jogo aos 18 minutos. Soma fugiu bem pela direita e serviu de forma perfeita Felippe Cardoso, que não conseguiu finalizar da melhor forma.

Momento do jogo, min 18, Felippe Cardoso

Foi o lance que podia ter mudado, por completo, o rumo do encontro. Soma serviu com conta, peso e medida, Felippe Cardoso, que surgiu solto de marcação no coração da área. Em ótima posição, o avançado do Casa Pia hesitou, pensou em rematar com um pé e acabou por falhar de forma incrível o remate, com a bola ainda a sofrer um desvio no relvado do Estádio Municipal de Rio Maior. Ainda assim, o avançado podia, e devia, ter feito muito melhor.

Clayton

O avançado do Casa Pia é sempre muito combativo na frente do ataque dos gansos e demonstrou isso uma vez mais esta segunda-feira. O camisola 99 da equipa de Pedro Moreira nunca dá um lance por perdido e podia ter sido feliz à passagem da meia hora. Já dentro da área, Clayton rematou por cima e o 0-0 manteve-se até final.

Nuno Moreira

O avançado trocou o Vizela pelo Casa Pia na parte final do mercado de janeiro e saltou de imediato para o onze do conjunto de Pedro Moreira, que não atravessa o melhor momento. O jogador, de 24 anos, tem muita qualidade técnica e pode ajudar e muito os gansos. Ainda está numa fase de adaptação à nova equipa e por isso não conseguiu fazer grande diferença.

Bruno Lourenço

O camisola 8 do Boavista foi um dos poucos pontos positivos dos axadrezados esta segunda-feira. O médio tem um excelente pé esquerdo e muita técnica, mas raramente conseguiu criar perigo em zonas adiantadas do terreno. A exceção? O minuto 84 em que veio da direita para o meio e rematou forte, com a bola a passar a centímetros do ferro. A qualidade, essa, está lá.

Martim Tavares

O jovem avançado, de 20 anos, foi a aposta de Ricardo Paiva para o lugar de Bozenik, que ficou de fora do jogo por questões disciplinares, depois de ter forçado a saída para o Sevilha. Martim Tavares tinha em Rio Maior uma boa oportunidade de mostrar serviço ao treinador, mas acabou por passar completamente ao lado do jogo.