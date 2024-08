FIGURA: João Gonçalves

Nem sempre as grandes figuras dos encontros são as que mais participam ao longo do jogo. Por vezes, um lance decisivo acaba por ser suficiente para saltar para as manchetes. João Gonçalves é exemplo disso. O guarda-redes do Boavista estava a ter uma exibição competente diante do Casa Pia, mas na reta final do jogo teve um par de defesas decisivas na mesma jogada. Primeiro, defendeu com o pé, depois tirou um golo certo a Obeng, com uma defesa monumental.

O MOMENTO: Defesa de João Gonçalves, aos 90'

O grande momento da partida, aquele que levantou os adeptos das bancadas, foi mesmo a defesa de João Gonçalves, aos 90 minutos. Depois de um jogo com ritmo baixo, os últimos 15 minutos tiveram momentos de grande emoção, com esta parada de Gonçalves a configurar o pináculo.

OUTROS DESTAQUES:

Nuno Moreira

O extremo do Casa Pia jogou no ataque, mais descaído para o lado esquerdo, e foi um quebra-cabeças para a defesa do Boavista. Surgia bem nos espaços, descobria as costas da defensiva e procurava ou o remate, ou servir os colegas. Não foi feliz na concretização.

Leonardo Lelo

O médio-ala do Casa Pia tem sido cobiçado por outros clubes após uma bela temporada, na época passada, e vai-se mantendo nos gansos. Mostra créditos superiores naquele conjunto, tanto nos movimentos como na maneira como trata a bola. Mais um bom jogo do luso.

Robert Bozenik

Dinâmico, teve um jogo muito esforçado, pois surgia muitas vezes sozinho no ataque contra três centrais. Ia cavando uma grande penalidade a José Fonte, mas o critério do árbitro foi largo, aos 65 minutos. Teve ainda um remate perigoso aos 59 minutos, onde podia até ter assistido dois colegas.

José Fonte

O experiente central capitaneou os gansos na sua estreia oficial, mas não foi feliz. Nos momentos de maior aperto, falhou. O árbitro perdoou-lhe uma grande penalidade e teve dificuldade em lidar com as bolas nas costas, pois já não tem a velocidade de outrora.