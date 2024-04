O Casa Pia bem que pode começar a procurar um Duplex para arrendar na Liga em 2024/25. Com golos de Tchamba e Soma, os gansos voltaram aos triunfos três jornadas depois e afundaram (ainda mais) o Desp. Chaves na classificação.



Os transmontanos bateram-se bem, diga-se, mas parecem sem capacidade para sair de um buraco que começa a ser demasiado profundo. Ainda assim, os flavienses fizeram o suficiente para saírem de Rio Maior com outro resultado, mas encontraram um inspirado Ricardo Batista.



FICHA DE JOGO



O Desp. Chaves foi a primeira equipa a ameaçar o golo depois de um quarto de hora sem grandes ocasiões. Numa jogada de laboratório, Guzzo descobriu João Correia e o extremo só não marcou por responsabilidade de Ricardo Batista. Sem responder de forma firme à oportunidade do adversário, o Casa Pia chegou ao golo num lance de insistência com Duplex Tchamba a finalizar com eficácia o cruzamento de Yuki Soma.



O resultado acabava por ser injusto para a equipa de Moreno que entrou disposta a inverter o rumo dos acontecimentos na etapa complementar. Morim, que havia entrado ao intervalo para o lugar de Guzzo, viu Ricardo Batista negar-lhe o empate. Pouco depois, foi a vez de João Correia ficar com as mãos na cabeça perante nova defesa do guardião flaviense.



O Desp. Chaves suspirava por um momento de inspiração que o recolocasse na discussão da partida. E ele surgiu por intermédio de Kelechi. O médio nigeriano fez um golaço, aos 65 minutos, e relançou a discussão do jogo, discussão essa que durou... dois minutos. Praticamente no lance seguinte, o Casa Pia marcou por Yuki Soma e saltou novamente para a frente do marcador.



Foi um golpe demasiado duro para os transmontanos. Embora tenham continuado a lutar e a chegar à área contrária, foram os gansos o conjunto que voltou a marcar já em cima do apito final por André Lacximicant.



O 3-1 é demasiado pesado para o que o Desp. Chaves fez em Rio Maior, mas o que conta são os pontos. E nesse registo, os flavienses têm apenas 23 pontos e estão a cinco do Portimonense, emblema que está em zona de playoff e que apenas joga este domingo. Por seu turno, o Casa Pia chegou aos 35 pontos e garantiu que no pior dos cenários, só termina em zona de playoff.