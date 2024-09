O Casa Pia e a União de Leiria empataram a um golo num particular que decorreu à porta fechada, no Estádio Pina Manique.

As duas equipas aproveitaram a pausa para os compromissos internacionais para manterem o ritmo competitivo e os golos apareceram apenas na segunda parte, com uma grande penalidade convertida da melhor forma pelos visitantes e o golo da igualdade a surgir pelos pés de Gaizka Larrazabal.

Sem poder contar com os internacionais Ricardo Batista (Angola), Patrick Sequeira (Costa Rica) e Telasco Segovia (Venezuela), assim como os lesionados Kiki Silva e Clau Mendes, o técnico do Casa Pia alinhou com o seguinte onze: Daniel Azevedo, João Goulart, José Fonte, Duplexe Tchamba, André Geraldes, Miguel Sousa, Andrian Kraev, Leonardo Lelo, Raúl Blanco, Henrique Pereira e Max Svensson.

Recorde-se que o Casa Pia ocupa a 15.ª posição da Liga, com três pontos e a União de Leiria é sétima, na II Liga, com cinco pontos somados.